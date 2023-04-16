16 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: youtube.com/скрин

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил всех православных с праздником светлой Пасхи

В праздник праздников – Светлое Христово Воскресение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил всех с этим великим днем.

В видеообращении владыка в частности сказал: "Звуки колоколов наполняют пространство, Пасха наполнит наши души, наши сердца".

Отметим, что сегодня рано утром на уральскую землю миссия паломников доставила благодатный огонь из Иерусалима.

Специальный авиаборт, организованный Фондом святой Екатерины, доставил удивительный благодатный огонь на Урал. С самого утра православные верующие могут зажечь свечи в храмах и церквях по всей области, а в 16:00 в Свято-Троицком соборе состоится Пасхальный крестный ход.

Теги: митрополит екатеринбургский и верхотурский евгений, пасха, пасхальное поздравление



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