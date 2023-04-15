Из-за обстрела ВСУ пострадало село в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка.

Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, разрушена его стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая – бабушка 73 лет (контузия), написал губернатор в своем telegram-канале.

Бригада "Скорой помощи" на месте оказывает всю необходимую помощь. Аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в ближайшее время будет закрыт тепловой контур. Утром начнутся восстановительные работы.