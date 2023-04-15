Кадыров пообещал наказание для тех, кто сжег в Москве Коран

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя сожжение Корана у Белого озера в Москве, сообщил о том, что ему "показалось подозрительным, что это видео появилось после того, как решился вопрос со строительством мечети в Москве", ведь "конфликт исчерпан, все стороны остались при своем".

"Начали разбираться. Первые результаты проверки уже есть. Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе. В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесет заслуженное наказание", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни попросил "не выплескивать негатив в интернете, не выдвигать ошибочные версии или обвинения, в общем, не становиться жертвой провокации".

"Да, есть эмоции, они есть и у меня. Я занимаюсь этим вопросом и обещаю, что поиски этого провокатора не будут прекращены", - полагает Кадыров.

О ситуации высказался также замглавы Всемирного Русского Народного Собора, основатель общества "Царьград" Константин Малофеев. Он поблагодарил Рамзана Кадырова "как один верующий другого".

"Против нас, верующих людей разных конфессий, совершена провокация в канун светлой Пасхи. У Белого озера в Москве негодяи, безбожники совершили страшное преступление – сожгли Коран. Понимаю и разделяю возмущение по этому поводу. Но Рамзан Кадыров не позволил себе поддаться эмоциям. Он понимает: ни один православный человек никогда не приветствовал бы такое поведение", - написал Малофеев в своем telegram-канале.

Малофееву "почти очевидно, что следы провокаторов ведут на Украину, к спецслужбам тамошнего сатанинского политического режима".

"Есть доказательства того, что видео сожжения Корана направили на Украину еще до того, как его начали тиражировать в социальных сетях и мессенджерах. "Царьград" раньше писал, что именно через telegram-каналы с украинскими администраторами пытались раскачивать ситуацию вокруг строительства мечети на Святом озере, вбивать клин между верующими православными и мусульманами. Мы не дадим разжигать рознь между народами империи, нашей общей великой России. С провокаторами, с врагами веры мы должны разбираться сообща. Наша сила – в единстве. Вместе мы победим", - написал Малофеев.