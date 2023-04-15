В Мариуполе открыли памятник погибшему в бою генерал-лейтенанту Роману Кутузову

В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову.

"Как и подобает русскому офицеру, он честно и бескомпромиссно выполнял свой долг. Защищая Донбасс, защищая Россию, он проявлял лучшие качества настоящего десантника, мудрого военного руководителя, который с особым отношением относится к своим солдатам, не боясь пойти в бой первым и повести их за собой. Его очень не хватает", - написал в своем telegram-канале и.о. главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, о гибели генерала 5 июля 2022 г. сообщил военкор Александр Сладков, уточнив, что Кутузов – четвертый российский генерал, погибший в бою. Депутат Госдумы от КПРФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Накануне.RU отметил тогда, что этото необычное явление, когда генерал ведет в атаку.

"Что же там сложилась за обстановка, что он вынужден был это сделать? В этом, конечно, разбираться нужно", - сказал тогда Соболев.