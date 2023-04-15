В Россию вернулись несколько освобожденных из плена чеченских бойцов

В Россию вернулись несколько чеченских военнослужащих полка "Север – Ахмат" Минобороны РФ, освобожденных из украинского плена.

"Эти пятеро бойцов, будучи контуженными, попали в плен 14 декабря 2022 г. С тех пор, как наш глава республики Рамзан Ахматович (Кадыров) узнал о случившемся, ни на день не останавливали переговоры по их освобождению. Работа по их освобождению держалась в секрете, чтобы наши недруги не могли помешать процессу", - цитирует ТАСС председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

Даже в руках врага, считает Даудов, бойцы показали пример мужества и верности Родине.