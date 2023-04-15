Самолет с благодатным огнем приземлился в Москве

Делегация фонда Андрея Первозванного (ФАП) с частицей Благодатного огня, который сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, вылетела из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву.

Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима специальным рейсом, который прибудет в аэропорт Внуково-3, пишет ТАСС. Встречать огонь прибудут представители различных епархий Русской православной церкви, которые доставят его "на места".

Кроме того, святыню привезут в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.