15 Апреля 2023
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Общество За рубежом
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Силы быстрого реагирования Судана сообщили о сдачи им батальона ВС Египта

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта. Речь идет о подразделении, расположенном на военной авиабазе Мероэ на севере страны.

"Силам быстрого реагирования в Мероэ сдался батальон египетской армии", - приводит РИА Новости сообщение на официальной странице СБР в соцсети.

Сообщение сопровождено видео, на котором десятки мужчин в египетской военной форме сидят на асфальте в окружении стоящих над ними бойцов Сил быстрого реагирования. Издание уточняет, что египетские военнослужащие находятся на военной базе в Мероэ на основании соглашений между ВС Египта и Судана о проведении совместных тренировок и учений.

Теги: Судан, войско, армия



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