Астраханцам напоминают - проголосовать за объекты благоустройства общественных территорий может каждый

В стране началось голосование за объекты благоустройства общественных территорий в 2024 году. Принять участие в этом отборе есть возможность у каждого гражданина, напоминают региональные власти астраханцам.

Для этого надо перейти на сайт https://30.gorodsreda.ru/ , либо использовать QR-код, затем выбрать свой муниципалитет и проголосовать за тот проект, который считаете необходимым благоустроить в первую очередь.

Сделать это можно любому жителю региона, начиная с 14 лет. Также помогать проголосовать будут волонтёры в отделениях МФЦ по всей области.

Голосование продлится до 31 мая. Всего жителям области необходимо выбрать 45 территорий.

Программа по выбору территорий для их последующего благоустройства действует в России третий год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».