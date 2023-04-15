Астраханцам напоминают - проголосовать за объекты благоустройства общественных территорий может каждый

15 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Астраханцам напоминают - проголосовать за объекты благоустройства общественных территорий может каждый

В стране началось голосование за объекты благоустройства общественных территорий в 2024 году.  Принять участие в этом отборе есть возможность у каждого гражданина, напоминают региональные власти астраханцам.

Для этого надо перейти на сайт https://30.gorodsreda.ru/ , либо использовать QR-код, затем выбрать  свой муниципалитет и проголосовать  за тот проект, который считаете необходимым  благоустроить в первую очередь.

Телефон, приложение "Госуслуги"(2019)|Фото: Накануне.RU

Сделать это можно любому жителю региона, начиная с 14 лет. Также помогать проголосовать будут волонтёры в отделениях МФЦ по всей области.
Голосование продлится до 31 мая. Всего жителям области необходимо выбрать 45 территорий.

благоустройство, голосование(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Программа по выбору территорий для их последующего благоустройства действует в России третий год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». 

 

Теги: голосование, благоустройство, игорь абушкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети