15 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Игорь Бабушкин призвал муниципалитеты региона вести постоянный действенный диалог с населением

Губернатор Игорь Бабушкин также призвал глав муниципалитетов Астраханской области поддерживать постоянный диалог с жителями.

«Есть и те, кто пришёл на должность муниципальной службы в ходе политической кампании на волне протестного избирательно процесса и никак не может перестроиться. На мой взгляд, это абсолютно провальный путь для руководителя муниципалитета», - заметил глава региона.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Губернатор особо подчеркнул необходимость обмена кадрами с тем, чтобы лучшие муниципальные практики могли использоваться на государственном уровне, а молодые специалисты проходили школу работы на местах. Стоит напомнить, что в Астраханской области 140 муниципальных образований. Кадровый потенциал значительный.

И примеры успешных социальных лифтов в области есть. Сейчас в региональном правительстве, администрации губернатора, областной Думе уже работают экс-главы районов и их заместители.

Говоря о реализации федеральных программ и нацпроектов, Игорь Бабушкин обратил особое внимание на инициативное бюджетирование и «Формирование комфортной городской среды». Так, в 2022 году по программе инициативного бюджетирования благоустроили 13 объектов. Важно, что при реализации проектов 95% средств выделяются из областного бюджета. При этом жители населенного пункта самостоятельно выбирают площадку и непосредственно участвуют в её благоустройстве. В 2023 году будут реализованы уже 18 проектов, на реализацию которых предусмотрено 50 млн рублей. Учитывая интерес к программе, в перспективе планируется увеличить эту сумму вдвое.

Еще одним действенным инструментом для взаимодействия с населением стала программа «Формирование комфортной городской среды». По ней жители также самостоятельно выбирают территории для благоустройства. С 2018 года в программу попали более 350 объектов. На их благоустройство затрачено 1,7 млрд рублей из федерального, 132,5 млн рублей из областного и 68 млн рублей из муниципального бюджетов. С 15 апреля стартует новый этап голосования за объекты 2024 года.

игорь бабушкин, заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В завершении заседания Игорь Бабушкин вручил награды главам муниципальных образований. Медали ордена «За заслуги перед Астраханской областью», Почетные знаки губернатора «За профессиональные заслуги», почетные грамоты и благодарственные письма получили руководители районов и сельских поселений.

Теги: игорь бабушкин, инициативное бюджетирование, муниципалитеты, городская среда



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