В Италии сочли "аномалией" отправку Усса под домашний арест

По мнению премьер-министра Италии Джорджи Мелони, во время судебного процесса над сыном губернатора Красноярского края Александра Усса Артемом "были "аномалии", главной из которого стало решение о переводе Артема Усса под домашний арест".

"Очевидно, в таком случае опасность побега становится более выраженной", - приводит РИА Новости ее слова, сказанные журналистам в Аддис-Абебе.

По ее словам, после возвращения из Эфиопии она намерена обсудить ситуацию с министром юстиции Италии Карло Нордио. Она подчеркнула, что министр поступил правильно, запустив проверку миланского суда в связи с ведением дела россиянина.

Напомним, в октябре прошлого года Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег. После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД.