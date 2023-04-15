Минобороны РФ привело детали боев под Артемовском

На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе Артемовска. В ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города.

Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом, сообщает Минобороны РФ.

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315-ти военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также боевая машина РСЗО "Град".