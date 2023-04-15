15 Апреля 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Александр Река /ТАСС

Минобороны РФ привело детали боев под Артемовском

На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе Артемовска. В ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города.

Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом, сообщает Минобороны РФ.

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315-ти военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также боевая машина РСЗО "Град".

Теги: Минобороны РФ, ЧВК "Вагнер", Донецкое направление



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