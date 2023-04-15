Журналист WSj Гершкович написал письмо родителям

Американский журналист Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге и обвиненный в шпионаже, отправил из СИЗО "Лефортово" первое письмо своей семье. Оно написано на русском, языке общения Гершковича со своими родителями.

"Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки от адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня", - приводит "Ъ" фрагмент письма.

В послании Гершкович рассказал, что не теряет надежды. Он пошутил, что его мама "хорошо подготовила его к тюремной еде", потому что в СИЗО утром на завтрак дают овсяную или пшеничную кашу, что напоминает ему о детстве. Он подтвердил, что получил от одного из друзей передачу с туалетными принадлежностями, тапочками, одеждой и ручками. Журналист добавил, что "теперь у него больше одежды и вещей, чем у мамы и папы дома".

"Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что-нибудь хорошее", - говорится в его письме.

Гершкович также в шутку отметил, что из-за переживаний, которые выпали членам его семьи, они, "наверное, хотели бы дать ему пощечину".

"Не волнуйтесь. У вас будет шанс это сделать", - написал он.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец является не первым иностранцем, которого в России хватают за руку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что корреспондента "взяли с поличным".