В Ингушетии ликвидированы боевики, напавшие на силовиков

В Малгобекском районе Ингушетии продолжается контртеррористическая операция против вооруженной группы бандитов, которые в марте и апреле напали на силовиков. в результате чего трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести. Обнаружены и в перестрелке нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу.

"У этих боевиков, посягнувших на мир и спокойствие в регионе, на жизни людей нет ничего святого. Религия для них является лишь прикрытием для решения определенных задач по дестабилизации обстановки здесь, на Кавказе. У этих людей есть хозяин с далеко идущими политическими целями ослабить нашу страну", - цитирует пресс-служба главы и правительства республики главу региона Махмуд-Али Калиматова.

Правоохранительные органы призывают граждан, проживающих вблизи проведения КТО, сохранять спокойствие и бдительность, а также предупреждают тех, кто попытается оказать помощь преступникам, о предусмотренной законом уголовной ответственности.

Напомним, ранее выяснилось, что Министерством внутренних дел по Ингушетии готово заплатить вознаграждение за помощь в розыске подозреваемых в нападении на пост ДПС "Волга-14", которое произошло 27 марта. Разыскиваются Микаил Ахмедович Мошхоев (родился 21 октября 1998 г.), Амир Бадрудинович Боков (родился 11 ноября 2001 г.), Амирхан Туханович Гуражев (родился 20 мая 1989 г.), Адам Магомедович Оздоев (родился 12 декабря 1987 г.), сообщает республиканское МВД. За информацию, которая поможет раскрыть данные преступления, назначена выплата в 3 млн руб. Второе нападение случилось 3 апреля.

6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе Ингушетии произошло столкновение между боевиками и полицией. Силовики заблокировали нападавших в одном из домов поселка. В ходе перестрелки погибли трое полицейских, семь человек получили ранения. Сообщается, что среди боевиков были ответственные за нападение на пост ДПС 27 марта.

7 апреля в Малгобеке в отдел полиции с повинной пришел предполагаемый участник вооруженных нападений на полицейских в марте и апреле.