Более половины россиян не имеют иммунитета к кори

У 72% граждан нет иммунитета к кори.

"В первые месяцы 2023 г. жители РФ в два раза чаще, чем в прошлом году, стали проверять иммунитет к вирусу кори... в среднем, у 72% россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, нет иммунитета к этой опасной инфекции", - говорится в исследовании лаборатории "Гемотест", результаты которого есть у РИА Новости.

В 2023 году лаборатория уже провела 17 тыс. исследований на антитела IgG к кори. Специалисты "Гемотеста" зафиксировали, что у 80% пациентов, проверявших свой иммунитет к кори в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае нет защиты от вируса. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель чуть ниже – 75-77% людей, в Московской области – 73%.