15 Апреля 2023
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Общество В России Москва
Фото: страница Пушкинского музея во &quot;В контакте&quot;

В Совфеде назвали "странноватым" суждение нового директора ГМИИ имени Пушкина о Сталине

Сенатор Совфеда Алексей Пушков оценили высказывание нового директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине.

"Удивительные суждения нового директора Госмузея имени Пушкина. Лаже не с точки зрения политических оценок, а с точки зрения их уровня, да и избранной стилистики. Странновато все это звучит", - написал Пушков в своем telegram-канале.

Напомним, ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ с просьбой проверить высказывания нового директора музея имени Пушкина Елизаветы Лихачевой про Иосифа Сталина.

"Она сравнила его (Сталина) с Микки-Маусом, сказав, что "он сдох и проехали", и отметила, что "смылить" мыло с изображением вождя – это прикольно. Полагаю, что необходимо проверить данные высказывания на дискредитацию выдающейся исторической личности по закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне"", - написала Останина в своем telegram-канале.

Теги: Алексей Пушков, Елизавета Лихачева



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Ранее 13.04.2023 12:45 Мск Нового директора ГМИИ имени Пушкина проверит Генпрокуратура из-за высказывания о Сталине


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