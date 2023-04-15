В Совфеде назвали "странноватым" суждение нового директора ГМИИ имени Пушкина о Сталине

Сенатор Совфеда Алексей Пушков оценили высказывание нового директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине.

"Удивительные суждения нового директора Госмузея имени Пушкина. Лаже не с точки зрения политических оценок, а с точки зрения их уровня, да и избранной стилистики. Странновато все это звучит", - написал Пушков в своем telegram-канале.

Напомним, ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ с просьбой проверить высказывания нового директора музея имени Пушкина Елизаветы Лихачевой про Иосифа Сталина.

"Она сравнила его (Сталина) с Микки-Маусом, сказав, что "он сдох и проехали", и отметила, что "смылить" мыло с изображением вождя – это прикольно. Полагаю, что необходимо проверить данные высказывания на дискредитацию выдающейся исторической личности по закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне"", - написала Останина в своем telegram-канале.