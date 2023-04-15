В ЛНР из-за Пасхи отменен комендантский час

И.о. главы ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие в республике комендантского часа в ночь с 15 на 16 апреля. Причина – празднование Пасхи. Комендантский час будет приостановлен в тех районах, где это позволяет военная обстановка.

Из соображений безопасности на территории Сватовского, Кременского и Троицкого районов, Первомайска, Стаханова, а также Северодонецкой агломерации комендантский час не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме.

"Согласно производственному календарю на 2023 г., понедельник, 17 апреля, является выходным", - уточнил Пасечник в своем telegram-канале.