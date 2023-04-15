Правительство утвердило меры поддержки развития индустрии реабилитационной продукции

Правительство утвердило меры поддержки сферы реабилитационной индустрии в 2023-25 гг. Они включают, в частности, предоставление субсидий производителям.

Комплекс мер поддержки утвердил своим распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о производстве продукции для людей с инвалидностью. Это могут быть пандусы, кресла-коляски, слуховые аппараты, синтезаторы речи, брайлевские дисплеи и другие необходимые им средства. Всего запланированы 19 различных мер поддержки, сгруппированных по четырем направлениям – от повышения качества реабилитационных средств до их продвижения на внутренний и внешние рынки, от создания инновационной продукции до повышения уровня квалификации сотрудников, занятых в этой сфере.

Одним из важных мероприятий комплекса станет проведение обучающих и ознакомительных семинаров, где представители благотворительных фондов, аптечных сетей, а также сами инвалиды могут познакомиться с новыми образцами реабилитационной продукции, сделанными на отечественных предприятиях.