"Веерных" рассылок электронных повесток не будет, - Генштаб

В Генеральном штабе ВС РФ привели детали весеннего призыва в армию, а также высказались о рассылке электронных повесток. О ситуации высказался начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке, и завершится 15 июля. Оповещено 52 тыс. граждан, более 50 тыс. уже прибыли в военные комиссариаты. 21 тыс. будут призваны, 29 тыс. россиян предоставлены отсрочки по законным основаниям. С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в расположенные в России пункты постоянной дислокации. Треть призывников отправят в учебные соединения и воинские части, где они за три месяца освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

""Веерных" рассылок "«электронных повесток" гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", - сказал Бирюков.

Вместо личного посещения военкомата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. О постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений также можно проинформировать на "Госуслугах".

"Приходить, как ранее, в обязательном порядке в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости", - подытожил Бирюков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. Также парламентарии выяснили, что любая сформированная в едином реестре повестка автоматически считается доставленной через семь дней, даже если получатель ее не видел на Госуслугах. Неявка же по повестке в военкомат будет приводить к новым серьезным ограничениям. Например, военнообязанного могут не выпустить из страны, наложить запрет на управление автомобилем, заключение сделок с недвижимостью и т.д.