15 Апреля 2023
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Экономика ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Кириенко прогулялся по рынку Мариуполя

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в компании и.о. главы ДНР Дениса Пушилина побывал на рынке в Мариуполе, где изучил ассортимент и цены на продукты. Детали прогулки привел в своем telegram-канале Пушилин.

"Мясо, рыба, овощи – все в наличии. Продается свежая выпечка из местной хлебопекарни, в том числе представлен и социальный хлеб. В Мариуполе уже открыты несколько рынков", - написал Пушилин.

Сейчас, отметил, Пушилин, перед властями стоит задача наладить поставки овощей и фруктов, для чего нужно выстроить отношения с производителями, а также обеспечить овощехранилищами.

Теги: Сергей Кириенко, Денис Пушилин, рынок, Мариуполь, продукты



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