Премьер Украины заявил о "скором контрнаступлении ВСУ"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время". Слова об этом Шмыгаль произнес в Вашингтоне.

"Мы уверенны в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", - приводит РИА Новости слова Шмыгаля, сказанные на пресс-конференции.

Напомним, крымский политолог Денис Батурин полагает, что киевские власти попали в ловушку с планами по организации контрнаступления в новых регионах России. По его словам, ВСУ к этому не готовы, но к этому шагу их подталкивает Запад. Если контрнаступление провалится, киевские власти могут лишиться не только поддержки (например, финансовой) со стороны западных стран, но и потерять часть своих территорий, на которые нацелилась, например, Польша, считает он.