15 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Carl Court / EPA / TASS

Вблизи места выступления премьера Японии прогремел взрыв

Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в рыболовном порту Сайгасаки в Вакаяме прогремел взрыв. Главу правительства срочно эвакуировали, о пострадавших не сообщается.
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Кисида не ранен. Правоохранительные органы арестовали мужчину на месте происшествия, через минуту после взрыва стали подниматься клубы белого дыма. Как сообщили очевидцы происшествия, кто-то бросил серебряный предмет в виде цилиндра, после чего произошел взрыв и последующее задымление, уточняет РБК. Взрыв произошел во время разговора Кисиды с кандидатом от Либерально-демократической партии. После этого премьер-министр отменил выступление в рыболовном порту.

Отметим, в результате похожей ситуации погиб экс-премьер страны Синдзо Абэ. 8 июля 2022 г. политик выступал перед своими сторонниками с предвыборной речью, когда в него совершил два выстрела вооруженный мужчина. 67-летний Абэ был ранен в грудь и в шею и умер в больнице Медицинского университета Нары. Безработный японец Тэцуя Ямагами, застреливший Абэ, по итогам принудительной психиатрической экспертизы признан вменяемым. После этого он переведен из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нарам.

Теги: Фумио Кисида, премьер-министр, Япония



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