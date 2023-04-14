Комика Слепакова* внесли в перечень иностранных агентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова* и издание "Полигон"**, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России. Живет за рубежом.

Интернет-издание "Полигон"** распространяло материалы иностранных агентов, недостоверную информацию, дискредитировало деятельность Вооруженных Сил РФ, российских органов власти. Руководитель и главный редактор интернет-издания включен в реестр иностранных агентов.

Также в список включены еще три человека и организации. Полный список лиц-иностранных агентов опубликован на сайте Минюста.

* Признан Минюстом иностранным агентом

** Организация, выполняющая функции иностранного агента.