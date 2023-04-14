Путин подписал закон об электронных повестках

Президент России Владимир Путин подписал закон об едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. Также парламентарии выяснили, что любая сформированная в едином реестре повестка автоматически считается доставленной через семь дней, даже если получатель ее не видел на Госуслугах.

Неявка же по повестке в военкомат будет приводить к новым серьезным ограничениям. Например, военнообязанного могут не выпустить из страны, наложить запрет на управление автомобилем, заключение сделок с недвижимостью и т.д.