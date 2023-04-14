Мариупольский морской торговый порт будут использовать для поставок зерна в другие российские регионы

Мариупольский морской торговый порт будут использовать для поставок зерна в другие российские регионы. Такую задачу сегодня обозначил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что осмотрел причалы и площадки под хранение и перевалку зерна вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевы и замминистра строительства и ЖКХ РФ Валерием Леоновым.

Перевозить зерно планируется на суднах, которые привезли в город стройматериалы. По словам Пушилина, этот способ гораздо дешевле автомобильных перевозок и в нем заинтересованы зернотрейдеры. Также это возможность разгрузить контрольно-пропускные пункты и ведущие к ним дороги.

"Эти меры позволят реализовывать зерно на внутреннем российском рынке по конкурентным ценам, что будет способствовать развитию наших сельхозпроизводителей", - считает Пушилин.

Напомним, Мариуполь отстраивается ударными темпами. 19 марта стало известно, что Путин посетил Мариуполь. За рулем автомобиля глава государства объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о строительных и восстановительных работах. В городе полностью восстановлено освещение, установлены новые светофоры, ведется благоустройство скверов, восстановлены университет и филармония, возводятся новые жилые дома.

Кроме того, первым восстановленным аэропортом на присоединенных территориях будет мариупольский. Проекты реконструкции уже переданы Минтрансу.

При восстановлении города, где почти три месяца шли боевые действия, многие постройки признали непригодными для восстановления из-за снижения прочности стройматериалов и несущих конструкций. Такие здания подлежат сносу, который в настоящее время проводится во всех четырех районах Мариуполя. Строительный мусор перерабатывают в бетонную крошку, которую затем будут использовать при строительстве дорог.