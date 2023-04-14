Полицейские и ФСБ ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя

Полицейские из центра противодействия экстремизму вместе с представителями УФСБ по ДНР задержали группу подозреваемых в покушении на начальника управления полиции Мариуполя Михаила Москвина, совершенно в марте этого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД ДНР.

На видеоролике, опубликованном в telegram-канале ведомства, говорится, что один из задержанных, 28-летний гражданин Украины, который был завербован сотрудниками украинских спецслужб. Он сообщил, что имена и звания киевских боевиков назвать не может так как общался с ними только через интернет. В задачи экстремиста входило отслеживание перемещений правоохранителей и сбор информации об их автомобилях.

За исполнение преступного замысла украинские боевики обещали выплатить 70 тыс. гривен. Правда, задержанный получил лишь 10 тыс. гривен. Во время обыска у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство.

Еще двое задержанных - жители Мариуполя - отец и сын, завербованные военной разведкой Украины. В их доме правоохранители также провели обыски, изъяли автомат Калашникова, гранаты, боеприпасы, самодельные взрывные устройства.

Напомним, 27 марта в Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции Михаила Москвина. Машина взорвалась в нескольких метра от Москвина. Полицейский остался жив, получил легкую контузию. Сразу после взрыва Михаил Москвин постарался обезопасить случайных прохожих и вызвал оперативную группу.