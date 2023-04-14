Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин объяснил политическое значение Бахмута для властей Украины

Евгений Пригожин объяснил, кому на самом деле выгодна длительная битва за Бахмут.

Тяжелые бои в бывшем Артемовске продолжаются уже около семи месяцев. Несмотря на значительные успехи ЧВК «Вагнер», которая контролирует около 80% территории города, ВСУ не намерены отступать. По словам главы «Оркестра» Евгения Пригожина, политически Бахмут мало интересен киевскому режиму, поскольку для него это дестабилизирующий фактор.

«Каждый крик на Бахмуте, каждый пленный солдат, каждая сотня убитых тяжело ударяет по Зеленскому и руководству ВСУ значительно тяжелее, чем плюсы, которые они получают от того, что удерживают остатки этого города. При этом длительная битва за Бахмут крайне выгодна российским войскам, ведь большой кусок территории Украины они уже отжали в 2022 году. Если спецоперация останется в этих границах, плюс-минус пару десятков километров, то это решит многие задачи СВО», — пояснил предприниматель.

Бахмут предоставляет российским войскам возможность собрать резервы, подготовить мобилизованных и занять выгодные рубежи обороны. В Бахмуте ЧВК «Вагнер» перемалывает украинскую армию и сдерживает маневры ВСУ, пояснил Пригожин. Он напомнил, что при наличии резервов можно создать напряжение для противника в каком-то месте и затем нанести удар там, где у него будет слабая оборона.

Глава ЧВК «Вагнер» добавил, что самым логичным для Киева было бы оставить Бахмут, но с Часова Яра каждый день идут колонны техники, а бойцы ВСУ погибают сотнями, так и не доехав до передовой.