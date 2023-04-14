В Белоруссии не видят препятствий для передачи Софьи Сапеги России

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче осужденной Софьи Сапеги России, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве сообщили, что после получения гарантий исполнения приговора белорусского суда она будет передана представителям Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.

В начале апреля сообщалось, что Сапега может быть переведена в российскую колонию.

Сапега была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair. Суд признал россиянку виновной по нескольким статьям, в том числе о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Сапегу ранее приговорили к шести годам колонии общего режима.