Илон Маск призвал сажать в тюрьму врачей и родителей, допустивших смену пола детьми

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил против операций по смене пола для детей. По его мнению, родители и врачи, допустившие трансгендерный переход и стерилизацию несовершеннолетних, должны провести остаток жизни за решеткой.

Таким образом бизнесмен прокомментировал новость о запрете в штате Флорида операций по смене пола у детей.

"Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь", — написал Маск в Twitter.

Ранее стало известно, что сразу несколько американских штатов собираются запретить операции по смене пола для несовершеннолетних и применение препаратов для изменения гормонального фона.