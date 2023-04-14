14 Апреля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters/Kyle Grillot

Илон Маск призвал сажать в тюрьму врачей и родителей, допустивших смену пола детьми

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил против операций по смене пола для детей. По его мнению, родители и врачи, допустившие трансгендерный переход и стерилизацию несовершеннолетних, должны провести остаток жизни за решеткой.

Таким образом бизнесмен прокомментировал новость о запрете в штате Флорида операций по смене пола у детей.

"Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь", — написал Маск в Twitter.

Ранее стало известно, что сразу несколько американских штатов собираются запретить операции по смене пола для несовершеннолетних и применение препаратов для изменения гормонального фона.

Теги: илон маск, тарнсгендер, смена пола, запрет, сша



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