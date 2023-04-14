Суд отправил под домашний арест бывшего вице-мэра Челябинска, обвиняемого в превышении полномочий

Суд в Челябинске отправил под домашний арест бывшего заместителя главы города по вопросам градостроительства Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, обвиняемый в 2018-2019 гг., зная об отсутствии у ООО "Челябинскавтотранс" законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе, принадлежащим собственникам двух домов по улицам Омской и Сулимово утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Сулимова. В результате были нарушены права и законные интересы граждан.

Под домашним арестом он пробудет до 13 июня.