Пожароопасный сезон открыт в 58 регионах России

Пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 17.

В условиях особого противопожарного режима нарушителям грозит штраф в размере 20 тыс. руб., для юридических лиц кратно больше - до 800 тыс. руб., сообщает МЧС РФ. В этом году уже оштрафовано почти 1,5 тыс. человек.

Глава МЧС Александр Куренков обратил внимание на то, что в различных регионах уже установились высокие температуры, нет осадков, но жаркая пора еще впереди.