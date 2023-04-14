Мэрия отказала Baden Family в изменении назначения земли для строительства бассейна на Шарташе

14 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэрия отказала Baden Family в изменении назначения земли для строительства бассейна на Шарташе

Администрация Екатеринбурга отказала компании Baden Family в изменении назначения территории для дальнейшего строительства терм на Шарташе. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.

В то время, как компания уже уже приступила к работам на участке, оказалось, что территория все еще имеет категорию Р-1 — зона отдыха населения, не предполагающая каких-либо объектов капитального строительства. Потому Baden Family обратилась в комиссию по ПЗЗ для перевода земли в категорию Р-4 — зона центра обслуживания рекреационных территорий.

"Этот "Баден-Баден" просто неугомонный, их в дверь гонят, а они в окно… Захотели собственники "Баден-Бадена" отгрохать открытый бассейн на ул. Отдыха в зеленой зоне, в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории озера Шарташ. Обратились они в комиссию по ПЗЗ... И ладно бы обратились (ежели собственник - имеешь право), так ведь они и работы нешуточные развернули. Техники и рабочих нагнали, все кипит. Работа кипит, а регламент использования территории этого НЕ позволяет", - написал Сергин.

По его словам, компания изначально начала свои работы на Шарташе с нарушений, а это значит, что нарушения будут расти как снежный ком. Такого же мнения были и другие члены комиссии, а потому отказали в переводе земли в другую категорию. Сергин подчеркнул, что на заседании находилась прокурор Екатеринбурга, которая, как надеется депутат, "заинтересуется тем, что в рекреационной зоне кипят работы, которых там быть не должно".

Теги: Шарташ, Баден-Баден, Baden Family



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети