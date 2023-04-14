Мэрия отказала Baden Family в изменении назначения земли для строительства бассейна на Шарташе

Администрация Екатеринбурга отказала компании Baden Family в изменении назначения территории для дальнейшего строительства терм на Шарташе. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.

В то время, как компания уже уже приступила к работам на участке, оказалось, что территория все еще имеет категорию Р-1 — зона отдыха населения, не предполагающая каких-либо объектов капитального строительства. Потому Baden Family обратилась в комиссию по ПЗЗ для перевода земли в категорию Р-4 — зона центра обслуживания рекреационных территорий.

"Этот "Баден-Баден" просто неугомонный, их в дверь гонят, а они в окно… Захотели собственники "Баден-Бадена" отгрохать открытый бассейн на ул. Отдыха в зеленой зоне, в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории озера Шарташ. Обратились они в комиссию по ПЗЗ... И ладно бы обратились (ежели собственник - имеешь право), так ведь они и работы нешуточные развернули. Техники и рабочих нагнали, все кипит. Работа кипит, а регламент использования территории этого НЕ позволяет", - написал Сергин.

По его словам, компания изначально начала свои работы на Шарташе с нарушений, а это значит, что нарушения будут расти как снежный ком. Такого же мнения были и другие члены комиссии, а потому отказали в переводе земли в другую категорию. Сергин подчеркнул, что на заседании находилась прокурор Екатеринбурга, которая, как надеется депутат, "заинтересуется тем, что в рекреационной зоне кипят работы, которых там быть не должно".