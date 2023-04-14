СК начал проверку в связи с нападением омской блогерши на медсестру

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения омской блогерши на медсестру.

СМИ сообщают, что речь может идти о героине одного из выпусков шоу "Давай поженимся" Еве Абрамович (Скороходовой).

Как сообщает СУ СКР по Омской области, инцидент произошел 12 апреля. 26-летня девушка беспричинно напала на медсестру в токсикологическом отделении БСМП-1 Омска, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, девушку доставили в больницу в состоянии наркотического опьянения.

В ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания пятимесячного ребенка девушки. Следователи проверят поступившую информацию о том, что девушка бьет ребенка.