14 Апреля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

Экс-офицер ВМС США предрек Америке фиаско из-за Украины

Бывший офицер ВМС США Байрон Кинг полагает, что США стоят на пороге крупного геополитического фиаско, которое они потерпят на Украине. Об этом экс-военный написал в колонке для издания The Daily Reckoning.

По его словам, военные эксперты в Вашингтоне почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина – проиграть, а значит, в США будут "большие перемены, приводит РИА Новости мысль Кинга.

Американцам, считает Кинг, следует быть готовыми к тому, что США ждет катастрофа, сопоставимая по масштабам с вьетнамской и афганистанской.

По его мнению, для Украины также все закончится чрезвычайно плохо, а в дальнейшем то же самое касается НАТО и большей части остальной Европы. Дело в том, как говорит он, что ни США, ни страны НАТО не обладают достаточной военно-промышленной базой, чтобы достичь тех объемов, которые Россия может обеспечивать на постоянной основе".

Теги: Байрон Кинг, США, Украина, Россия



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