Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит жалобу на арест Дарьи Треповой

Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит апелляцию на решение Басманного районного суда столицы о заключении в СИЗО Дарьи Треповой, предполагаемой соучастницы покушения на военкора Владлена Татарского, передает ТАСС.

Басманный суд Москвы арестовал Трепову на два месяца – стандартный процессуальный срок, который, вероятно, будет продлен.

Mash сообщает, что Трепова сейчас находится в СИЗО "Лефортово" на карантине – одна в двухместной камере. После двухнедельного карантина ее могут перевести в другое помещение.

Трепова является фигуранткой дела о покушении на Татарского, СКР квалифицировал взрыв с убийством в петербургском кафе как теракт.