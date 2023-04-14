Восемь мигрантов, задержанных после убийства подростка в Челябинске, выдворят из страны

Из Челябинска выдворят восемь мигрантов, задержанных у торгово-развлекательного комплекса, рядом с которым убили подростка.

Они были задержаны 9 апреля. "Проверочными мероприятиями установлено, что восемь граждан Таджикистана, которые легально находились на территории Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности, нарушили законодательство", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Их привлекли к административной ответственности за нарушения правил въезда либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, а также представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Им назначены штрафы с административным выдворением за пределы страны. Они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, где будут ожидать высылки из страны.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве обвиняют 20-летнего местного жителя. На следующий день были задержаны еще трое подозреваемых. Четверых иностранных граждан заключены под стражу на два месяца. Двое из них несовершеннолетние. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался. Вчера были заключены под стражу еще два обвиняемых. Сегодня в аэропорту Челябинска задержали седьмого обвиняемого при попытке покинуть страну. Добавим, что все задержанные являются уроженцами Таджикистана.