Махонин выступит перед депутатами с посланием на апрельском заседании

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на апрельском заседании краевого парламента выступит с ежегодным посланием, на котором подведет итоги социально-экономического развития Прикамья, а также расскажет о дальнейшем развитии региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступление губернатора внесено в повестку заседания Законодательного собрания Пермского края. Оно намечено на 20 апреля.

В прошлый раз губернатор выступал перед краевым парламентом осенью 2022 года. Это стало первым выступление главы региона перед парламентом нового созыва.