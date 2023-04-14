ЖК с зелеными террасами в центре города. Мэрия показала, как будут выглядеть жилые небоскребы в Екатеринбург-СИТИ

Администрация Екатеринбурга показала, как будут выглядеть 49-этажные жилые небоскребы в Екатеринбург-СИТИ. Стеклянные дома расположатся в центре города на улице Бориса Ельцина.

Сейчас на сайте мэрии идут общественные обсуждения с целью изменить назначение земли с "общественно-деловой зоны" на категорию "многоэтажная жилая застройка".

Как сообщается в пояснительной записке, в проекте предусмотрена трехуровневая подземная парковка, которая будет полностью закрывать потребность по количеству машиномест для работников, жильцов и гостей комплекса. Двор для жителей расположится на кровле стилобата, что избавит отдыхающих от выхлопных газов машин и самих автомобилей в месте, где гуляют дети. Проект также включает в себя строительство магазинов, фитнес-центра и детского развлекательного центра.

Небоскребы представляют собой стеклянные призмы, которые в верхних частях башен выполнены в виде террас: часть из них входит в "квадраты" отдельных квартир, другие являются смотровой площадкой для всех жильцов ЖК.

"Облик комплекса навеян впечатлениями и образами актуальной современной архитектуры и представлениям о будущем современных мегаполисов, которые задают тренды уже сегодня. Башни выполнены полностью в высокотехнологичном стекле, также, как рядом стоящие объекты - башня "Исеть", небоскреб "Демидов", БЦ "Президент" и отель сети "Хаятт", - говорится в документе.

Планируется, что в высотках смогут проживать 1 тыс. 579 человек. Общественные обсуждения продлятся до 5 мая 2023 года.