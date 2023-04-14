Рашкин рассказал россиянам, как вести "тихую охоту"

Экс-депутат Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин раскритиковал принятый Госдумой закон о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов и растений.

"Чем глупее начальство, тем меньше оно сомневается в своей мудрости, - говорит Рашкин в видео в своем Telegram-канале. - За сбор краснокнижных грибов полагается от 6 до 9 лет и штрафы до 1 млн руб. В Уголовном кодексе, на минуточку, ответственность за убийство человека начинается так же от 6 лет. То есть краснокнижные грибы приравниваются к человеку".

Рашкин напомнил о ряде других ограничений. Например о том, что для сбора грибов на продажу надо сначала арендовать участок леса, где будет вестись сбор.

Также он предложил брать с собой в лес линейку, так как диаметр шляпки грибов, которые можно собирать, по закону ограничен.

Ранее Рашкин был приговорен к условному заключению за незаконную охоту – в прошлом году он убил лося.