В Магнитогорске подростки напали на прохожих из-за сделанного им замечания

В Магнитогорске местная жительница пожаловалась на группу подростков, которые напали на них в парке. Об инциденте женщина рассказала в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам местной жительницы, она с мужем и друзьями гуляли по правобережному парку. Подростки стали безобразно выражаться, на что мужчины им сделали замечание.

"Проходя мимо "Чечки Бречки" нас окружает толпа людей нерусской национальности. На нас шли с палками, с топорами, клюшками, кидались камнями. Мальчишки 14-16 лет вызвали своих "братьев" на подкрепление", - написала она в группе "Черное и Белое Магнитогорск".

По словам женщины, один из нападавших ударил ее мужа. У него появилась гематома. "Нас окружило около 20-25 человек со всех сторон (остальные, уже как я поняла повзрослее, подъехали на машинах чуть позже). Когда сказали, что вызовем полицию, реакция была нейтральная, закон на таких людей не действует", - добавила женщина.

Полиция проводит проверку по данной информации.