В Магнитогорске подростки напали на прохожих из-за сделанного им замечания
В Магнитогорске местная жительница пожаловалась на группу подростков, которые напали на них в парке. Об инциденте женщина рассказала в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.
По словам местной жительницы, она с мужем и друзьями гуляли по правобережному парку. Подростки стали безобразно выражаться, на что мужчины им сделали замечание.
"Проходя мимо "Чечки Бречки" нас окружает толпа людей нерусской национальности. На нас шли с палками, с топорами, клюшками, кидались камнями. Мальчишки 14-16 лет вызвали своих "братьев" на подкрепление", - написала она в группе "Черное и Белое Магнитогорск".
По словам женщины, один из нападавших ударил ее мужа. У него появилась гематома. "Нас окружило около 20-25 человек со всех сторон (остальные, уже как я поняла повзрослее, подъехали на машинах чуть позже). Когда сказали, что вызовем полицию, реакция была нейтральная, закон на таких людей не действует", - добавила женщина.
Полиция проводит проверку по данной информации.