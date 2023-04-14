Свердловские силовики начали искать мигрантов-уклонистов?

В Свердловской области якобы начали проверять выходцев из среднеазиатских республик, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет. Об этом сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

По информации канала, накануне, 13 апреля, такая проверка проводилась на территории, прилегающей к ДК ВОС.

"В результате проверено 250 человек, из которых 20 доставлены в отдел полиции для объяснений. Шестеро получили штрафы за нарушения в порядке постановки на воинский учет и миграционного законодательства, двоих выдворили. Выписано 12 повесток в военкомат", - пишет УРАЛLIVE.

Источник заверил, что "подобные мероприятия в Свердловской области будут проводиться регулярно". По неофициальным данным, за 2022 год в регионе около 4,5 тысяч иностранцев-мужчин получили гражданство РФ. Сколько из них встали на учет в военкоматах, неизвестно.

Недавно председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести "весомый налог" при найме на работу мигрантов. По его мнению, это поможет мотивировать работодателей нанимать россиян.