Свердловские силовики начали искать мигрантов-уклонистов?

14 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские силовики начали искать мигрантов-уклонистов?

В Свердловской области якобы начали проверять выходцев из среднеазиатских республик, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет. Об этом сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Читайте также:

По информации канала, накануне, 13 апреля, такая проверка проводилась на территории, прилегающей к ДК ВОС.

"В результате проверено 250 человек, из которых 20 доставлены в отдел полиции для объяснений. Шестеро получили штрафы за нарушения в порядке постановки на воинский учет и миграционного законодательства, двоих выдворили. Выписано 12 повесток в военкомат", - пишет УРАЛLIVE.

Источник заверил, что "подобные мероприятия в Свердловской области будут проводиться регулярно". По неофициальным данным, за 2022 год в регионе около 4,5 тысяч иностранцев-мужчин получили гражданство РФ. Сколько из них встали на учет в военкоматах, неизвестно.

Недавно председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести "весомый налог" при найме на работу мигрантов. По его мнению, это поможет мотивировать работодателей нанимать россиян.

Теги: мигранты, воинский учет, проверки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети