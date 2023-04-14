В Минобороны оценили роль "музыкантов" в освобождении Артемовска

Штурмовые отряды "Вагнер" ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск. Действующие на флангах подразделения ВДВ оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы, сообщает Минобороны РФ.

На днях стало известно, что подразделения ЧВК "Вагнер" передали свои позиции в Зализнянском, Сакко и Ванцетти, Николаевке, Яковлевке и других населенных пунктах к северу от Бахмута Вооруженным силам РФ. С этого рубежа в самое ближайшее время должно начаться широкомасштабное наступление российских войск. В настоящее время ЧВК "Вагнер" полностью сконцентрирована на взятии Бахмута.

Напомним, ранее бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предоставил отчет о количестве смертей со стороны украинских военных. По его словам, с 19 марта 2022 г. безвозвратные потери противников ЧВК составили 38 тыс. человек, из которых 32 тыс. человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута".