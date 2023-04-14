В Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в шпионаже

В Швеции правоохранители задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже, сообщает TV4 Nyheterna.

Полицейские не комментируют ситуацию в связи с конфиденциальностью.

По данным телеканала, женщина работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гётеборге. Также известно, что несколько человек вызваны на допросы, проведено несколько обысков в разных местах.

В январе в Словении спецслужбы задержали двух иностранцев, их подозревают в шпионаже в пользу России. Местные СМИ сообщали, что задержанные, якобы, служили в ГРУ и действовали в рамках программы "нелегалов".