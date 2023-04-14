На Среднем Урале утвердили новую дату начала пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон на Среднем Урале теперь будет ежегодно стартовать с 10 апреля. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании областного правительства.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ожидается, что такая мера позволит своевременно обеспечивать защиту лесов и уральцев от угрозы возникновения природных пожаров.

При этом нововведение не затронет северные территории, куда теплая погода приходит позднее. В Ивделе, Серове, Пелыме и других муниципалитетах Северного управленческого округа пожароопасный сезон, как и прежде, стартует 15 апреля.

Решение о переносе даты открытия пожароопасного сезона на большей части региона с 15 апреля на 10 апреля даст возможность раньше приступать к авиамониторингу.

Напомним, ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал усилить контроль за природными пожарами. По словам полпреда, ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля, нужно усилить взаимодействие между органами власти и профильными структурами и продолжать работу по профилактике возгораний.