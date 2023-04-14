Царев: Суд принял по делу Евича единственно верное решение

Калужский суд без рассмотрения вернул дело военного хирурга Юрия Евича, которого обвиняли в дискредитации армии, следствию. Об этом сообщил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, который поддержал такое решение.

Сегодня Царев добавил, что, по имеющейся у него информации, повторно дело в суд уже не уйдет, и это единственно верное решение. Если бы суд принял это дело, то на заседание пришли бы огромное количество патриотов, был бы большой резонанс. Если бы суд отказал полиции, то это выглядело бы так, как будто суд принял решение против полиции. А вот принятое решение - это "нулевой вариант": и Евич невиновен, и полиция не проиграла.

Как сообщалось, на Евича подали донос, так как на выступлении в Южно-Сахалинске для сотрудников Росгвардии он заговорил о существующих проблемах. Лекция длилась три часа, но в протокол попали четыре вырванных из контекста фразы. Евича поддержали многие известные фигуры, в том числе губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Евич сказал "Ридусу", что, по его мнению, его привлекли за высказывание о том, что в случае нападения Японии на Сахалин российская армия не сможет оперативно прийти на помощь, так как застряла на Украине, а у жителей острова нет необходимой военной подготовки для отражения вторжения. Он также сказал, что местные власти ничего не делают для подготовки территориальной обороны. Вероятно, это им очень не понравилось.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко стал на сторону Евича, но порекомендовал "более тщательно подбирать слова, чтобы не задеть людей, которые тоже переживают и любят свою Родину". Нужно было просто сделать замечание и исчерпать на этом конфликт, а не подавать жалобу, считает он.