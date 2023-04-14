Глава Екатеринбурга утвердил проект планировки территории, где вырастет "Высоцкий-2"

Глава Екатеринбурга подписал постановление, которым утвердил проект планирования территории, где вырастет новый 47-этажный небоскреб. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Напомним, что здание около "Высоцкого" решили построить в границах улиц Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — улицы Красноармейской. Проект небоскреба "Парус" подготовило архитектурное бюро "Старт". Завершить строительство планируют в 2027 году.

Общая площадь нового объекта составит 49 238 кв. м. В соседнем от БЦ "Высоцкий" здании расположатся офисы, гостиничные апартаменты и паркинг на 382 машино-места. Ранее бизнесмен Андрей Гавриловский заявил, что строительство "Высоцкого-2" потребует около 150 млн долларов. Здание будет насчитывать порядка 47 этажей, а название для небоскреба будут выбирать жители Екатеринбурга.