14 Апреля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: 2ГИС / Николай Х

В Сургуте разгорелся скандал из-за посетителя бара в футболке с надписью СБУ

В Сургуте разгорелся скандал вокруг бара-ресторана "ХукаПлейс", передает корреспондент Накануне.RU.

Пользователи соцсетей разместили фотографию мужчины - гостя этого заведения. На посетителе была надета футболка с надписью "СБУ" (Расшифровывается как "Служба безопасности Украины).

Имеет ли мужчина реальное отношение к этой организации - неизвестно, также как и его личность.

В одном из сургутских баров заметили посетителя в футболке с надписью "СБУ"(2023)|Фото: 2ГИС / Николай Х

Возмущенные интернет-пользователи начали ставить отрицательные оценки заведению в сервисе "2ГИС" и писать негативные отзывы.

"Можно зайти в футболке с надписью СБУ и тебе даже замечание не сделают. И это в период СВО", "Пускают людей с надписями СБУ на спине", "В тяжелое время для народа в этом заведении обслуживают человека в футболке СБУ", - пишут пользователи.

Ответа от заведения на негативные отзывы пока не последовало.

Сургутяне затравили бар, который посетил гость в футболке с надписью "СБУ"(2023)|Фото: скриншот с 2ГИС

Официальная страница бара в социальной сети "ВКонтакте" оказалась закрыта - закрыли ее после скандала или она изначально была такой - неизвестно.

Telegram-канал NEFT со ссылкой на управляющего заведения сообщает, что изначально гость зашел в кофте и надписи видно не было. Снял кофту он якобы уже после расчета и будто бы сделал это демонстративно.

"Но так как сидел на стуле со спинкой, сотрудники ничего не видели. Когда мы заметили, то подошли сделать ему замечание и покинуть заведение, после этого он просто тихо ушел. Гость это увидел, выложил в инстаграм. После этого на нас свалилась критика, будто мы это поощряем", — приводит канал слова сотрудника заведения.

Управляющий сообщил, что их бар поддерживает СВО, и что несколько месяцев назад их бармен, ушедший на спецоперацию добровольцем, погиб во время службы.

Теги: ХукаПлейс, футболка СБУ, бар



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