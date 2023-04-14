Bloomberg: Пандемия нового вируса может поразить мир в ближайшие десять лет

В ближайшие 10 лет мир может поразить новая пандемия, которая будет подобна COVID-19, сообщает Bloomberg.

Вероятность ее появления составляет 27,5%, поскольку вирусы возникают все чаще, отмечает агентство.

По словам экспертов, против многих патогенов высокой степени риска, таких как ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика, нет ни вакцин, ни методов лечения. Наблюдение за ними вряд ли поможет своевременно заметить начало новой пандемии.

В прошлом году основатель Microsoft Билл Гейтсзаявил, что мир ожидает новая пандемия в ближайшие 20 лет. По мнению предпринимателя, вероятность этого составляет примерно 50%.

По его словам, пандемия может появиться от вируса, который уже известен, но есть и другой сценарий. Миллиардер не исключил, что новый вирус вполне может стать рукотворным, но также есть варианты его природного происхождения.