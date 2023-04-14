Орбакайте поздравила Пугачеву с днем рождения песней про пули и дипломатию

Кристина Орбакайте поздравила маму, народную артистку СССР Аллу Пугачеву с наступающим 74-летием новой песней "Алла будет петь". Дочь примадонны российской эстрады поет о летящих в душу пулях и о том, что "дипломатия, детка, - это не про меня".

"Алла будет петь" - это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поёт и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть! Сингл уже доступен на всех цифровых платформах", - сообщила Орбакайте в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что на Пугачеву и Орбакайте написали заявления в Генпрокуратуру с требованием проверить артисток на предмет финансирования ВСУ. И правоохранительные органы, якобы, уже проводят проверку.

"Наступило время Шариковых и Швондеров. Сейчас каждый имбецил может написать жалобу (донос) на уважаемого человека и у того начнутся проблемы. Независимо от того достоверная информация указана в кляузе или нет. Если это артист - у него начнутся отмены концертов, увольнения из театров и снятие эфиров. Каждый комплексат сейчас может самоутвердиться и отомстить более успешному и талантливому человеку", - написал по этому поводу известный адвокат Сергей Жорин в своем Telegram-канале.