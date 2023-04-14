Америка предупреждала Италию о побеге Усса, - La Repubblica

Посольство США в Риме и американская прокуратура предупреждали власти Италии о том, что сын красноярского губернатора Александра Усса Артем может сбежать из-под ареста.

По данным издания La Repubblica, которые приводит "Ъ", предупреждения Вашингтона в Риме решили проигнорировать. Вскоре после этого Артем Усс действительно сбежал и после этого оказался в России. Случившееся ставит правительство Италии в затруднительное положение, так как побег сына красноярского губернатора стал "политическим событием".

Напомним, в октябре прошлого года Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег. После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД.