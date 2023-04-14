Уральский родительский комитет требует наказать руководство спецшколы после скандала с воспитанниками

На скандальную ситуацию в екатеринбургской спецшколе, где детей якобы заставляли избивать и насиловать друг друга, обратил внимание Уральский родительский комитет.

Ранее сообщалось, что об ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. Директора заведения уже отстранили от должности, сейчас выясняются все обстоятельства. В самой школе отказались комментировать ситуацию.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемым по нему проходит 16-летний подросток. Суд заключил юношу под стражу до июня.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском родительском комитете, в организации требуют привлечь к уголовной ответственности сотрудников специальной общеобразовательной школы закрытого типа №124.

"Возможно учитывать такой вариант, что руководство школы знало о происходящем и просто бездействовало", - говорится в заявлении УРК.

Но прежде чем делать окончательные выводы, в комитете призвали провести тщательную и всестороннюю проверку, и только после этого наказать виновных.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил Накануне.RU, что он намерен лично приехать в спецшколу и все там выяснить.